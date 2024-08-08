В Омске обсудили вопрос об эвтаназии бездомных собак

В Законодательном собрании Омской области состоялось заседание президиума Совета председателей представительных органов муниципальных районов Омской области и города Омска. Среди вопросов для обсуждения была и проблема бездомных собак, сообщает Город55.



По оценке начальника Главного управления ветеринарии Омской области Владимира Плащенко, в регионе насчитываются почти 24 тысячи беспризорных животных, на отлове работают две организации. А максимальная вместимость приютов — 1 600 особей.



Согласно закону, собак отлавливают, стерилизуют, вакцинируют и возвращают обратно в привычную для них среду. Пожизненно в приютах содержатся только агрессивные животные. По словам Плащенко, в ведомстве следили за практикой других регионов с умерщвлением животных, которых не забрали из приюта. Однако Конституционный суд уже признал такую практику незаконной.