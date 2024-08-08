На Южном Урале началось затяжное похолодание: регион оккупировали массивы дождевых туч

Под влиянием приближающегося с Казахстана циклона и связанных с ним фронтальными зонами пройдут дожди, в отдельных районах — сильные, ожидаются грозы, возможен град. Ветер в четверг, 8 августа, северо-восточный 3−8 м/с, локально порывы до 13 м/с. Столбики термометров покажут максимальные плюс 17−22.
Непосредственно в Челябинске сегодня прошумят кратковременные дожди, возможна гроза, ветер северо-восточный 5−10 м/с. Температура воздуха плюс 19−21.
В 6.30 утра в центре города плюс 16, влажность 92%, ветер северо-восточный 3 м/с, атмосферное давление 736 мм ртутного столба при норме 738 мм.
В пятницу при переменной облачности также местами кратковременные дожди, 9 августа ночью плюс 10−15, в горах и низинах — до 5 выше нуля, днем — 16−21. Ветер северо-восточный 3−8 м/с.
В субботу удержится переменная облачность, местами небольшие дожди, а на западе — умеренные, 10 августа ночью плюс 7−12, днем — 16−21. Ветер восточной четверти 3−8 м/с.
По словам специалисты Центра «Фобос», сегодня в области антициклональной погоды окажутся только север и юг Европейской России. А в средних широтах по-прежнему будут клубиться дождевые облака. При этой самые сильные ливни ожидаются в горах Южного Урала и в центральной части страны. Местами за сутки здесь может выпасть до половины августовского объема влаги.