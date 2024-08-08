На Южном Урале началось затяжное похолодание: регион оккупировали массивы дождевых туч

По словам специалисты Центра «Фобос», сегодня в области антициклональной погоды окажутся только север и юг Европейской России. А в средних широтах по-прежнему будут клубиться дождевые облака. При этой самые сильные ливни ожидаются в горах Южного Урала и в центральной части страны. Местами за сутки здесь может выпасть до половины августовского объема влаги.