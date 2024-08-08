Писатель Олег Рой рассказал о работе над мультсериалом «Русские супергерои»

Иранская студия Sky Frame работает на российском рынке более восьми лет и делает на мультсериал «Русские супергерои» серьезную ставку. Проект студия разрабатывает при участии бренда российской одежды и писателя Олега Роя.
Анимационный проект «Русские супергерои» — это современный взгляд на образы из отечественного фольклора. Всем знакомые с детства Баба-яга, Кощей Бессмертный, Конек-горбунок и Змей Горыныч предстанут в новом авторском прочтении.
Мультсериал — продюсерское детище бренда молодежной одежды BY и писателя Олега Роя, работающего как для детской, так и для взрослой аудитории.
Кроме известных героев русских сказок, в мультистории недавно произошло пополнение из стран БРИКС — к китайским, африканским и бразильским воинам присоединились два иранских персонажа.
Олег Рой раскрыл имя одного из них — это Гордафарид, героиня «Шахнаме», «Книги царей», или «Эпоса о царях», огромного поэтического произведения, написанного персидским поэтом Хакимом Абулькасимом Фирдоуси Туси около 1000 года нашей эры.
«У нас во время рабочего процесса присутствуют сразу два переводчика, с английского и с русского. Но качество продукта настолько высокое, что я отказался от работы с российскими студиями ради него», — отметил Рой в беседе с «Известиями».
Идея проекта — создать красочный, интересный современным детям мультсериал, который уже сравнивают со «Мстителями» и называют их отечественным аналогом, но с русской идентичностью.
Правда, Рой подчеркивает, что «Русские супергерои» не похожи на Marvel и будут воспитывать в детях любовь к русской культуре и традиционным ценностям. Что не мешает авторам вводить в сюжет хитроумные гаджеты и вдохновляться западными комиксами.
Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:
Сошелся клином Пересвет: мультсериал «Русские герои» делается совместно с Ираном.