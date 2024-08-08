В этом году в Башкирии на ремонт дорог потратят 30 млрд рублей

— Региональная дорожная сеть — одна из самых больших в стране: она протянута на 50 тысяч километров, а на долю автомобильных дорог местного значения приходится 71,6 процента, и все их нужно содержать в надлежащем состоянии и вовремя ремонтировать, — отметил руководитель башкирского Кабмина Андрей Назаров. — Объем регионального «дорожного фонда» в этом году превышает 30 миллиардов рублей. Из этой суммы около 40 процентов приходится на дороги местного значения.