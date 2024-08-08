В этом году в Башкирии на ремонт дорог потратят 30 млрд рублей

В числе планируемых работ — отсыпка дорог к местам массовой жилой застройки и подъездов к населенным пунктам, ремонт «фонящих» трасс и 20 подъездов к 72 садовым товариществам.
— Региональная дорожная сеть — одна из самых больших в стране: она протянута на 50 тысяч километров, а на долю автомобильных дорог местного значения приходится 71,6 процента, и все их нужно содержать в надлежащем состоянии и вовремя ремонтировать, — отметил руководитель башкирского Кабмина Андрей Назаров. — Объем регионального «дорожного фонда» в этом году превышает 30 миллиардов рублей. Из этой суммы около 40 процентов приходится на дороги местного значения.
В этом году планируется завершить реконструкцию двух дорог общей протяженностью 14,9 километра к населенным пунктам, обеспечивающим подъезд к деревне Мамады в Бураевском районе и селу Ташкалмашево в Чекмагушевском районе.
— В этом году начали строительство и реконструкцию двух подъездных дорог в Бураевском и Кармаскалинском районах общей протяженностью 6,2 километра, — добавила и. о. министра транспорта и дорожного хозяйства Башкирии Любовь Минакова.
Руководитель башкирского Кабмина Андрей Назаров поручил администрациям городов и районов до 15 августа привести в надлежащее состояние местные дороги, полосы отвода и обочины. Также он потребовал своевременно и качественно выполнить ремонт «фонящих» трасс, на которые чаще всего жалуются жители. Также Андрей Назаров поставил срок до 1 августа выявить и устранить ямы на дворовых территориях в рамках «муниципального заказа» и до 1 октября — по программе «Башкирские дворики».