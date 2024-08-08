Власти Украины обсуждают возможность размещения американских истребителей F-16, переданных ВСУ, в Румынии, что может привести к резкой эскалации конфликта. Об этом заявил британский аналитик Александр Меркурис.
По его словам, даже если F-16 сами по себе не очень эффективные самолеты, украинцы обсуждают, как применить их так, чтобы это могло привести к эскалации и вовлечению западных держав в конфликт, передает РИА Новости.
Одним из таких опасных сценариев, который рассматривают в Киеве, является размещение истребителей в Румынии, откуда они должны будут взлетать, чтобы выполнять операции в небе над Украиной.
Владимир Зеленский хочет спровоцировать военное столкновение России и НАТО, предположил аналитик.
Ранее американский политолог Марк Слебода заявил, что поставки Киеву американских истребителей F-16 не сильно изменят ситуацию на передовой, так как данный вид авиации значительно устарел.
Между тем, накануне ВС России нанесли удар по аэродрому ВСУ в Хмельницкой области, который Киев восстанавливал для размещения F-16. Кроме того, российская армия атаковала аэродром в Николаевской области, который ВСУ намеревались использовать как «аэродром подскока» для истребителей F-16.