В Роскачестве рассказали об особенностях приемки новостройки в 2024 году

В ближайшие два года дольщиков ожидают изменения в процедуре приемки квартир в новостройках. Эксперты Центра финансовой экспертизы Роскачества рассказали «РГ», какие правила приемки квартир будут действовать до конца 2024 года.
Правительство РФ 29 декабря 2023 года выпустило постановление № 2380, которое меняет правила приемки квартир в новостройках. Эти правила будут действовать до конца 2024 года.
В Роскачестве напомнили, что дольщик теперь обязан приехать на осмотр квартиры в установленные законом сроки после получения уведомления от застройщика. При этом застройщик может уведомить дольщика по электронной почте, а не обязательно заказным письмом.
Также дольщик должен проверить квартиру на наличие дефектов и оценить, являются ли они существенными. От этого будут зависеть дальнейшие действия.
Если дефекты несущественные, дольщик не может отказаться от приемки, но застройщик обязан безвозмездно устранить их в течение 60 календарных дней с даты подписания акта с перечнем недостатков.
Однако в том случае, если дефекты существенные, дольщик имеет право потребовать составления акта осмотра с перечнем выявленных дефектов и может отказаться от приемки или потребовать либо устранения дефектов, либо возврата денежных средств. «Как и в случае с несущественными недостатками, застройщик должен их устранить в течение 60 дней», — напомнили в Роскачестве.
При этом уровень дефектов может определить только квалифицированный эксперт, который состоит в реестре НОПРИЗ или НОСТРОЙ, а работать в организации или ИП, включенных в СРО.
Если дольщик уклоняется от приемки, застройщик может составить акт приемки в одностороннем порядке.
Кроме того, эксперты Роскачества объяснили, как дольщик может самостоятельно осмотреть квартиру и что делать, если застройщик не устранит дефекты в установленный срок. Для этого необходимо предварительно уведомить застройщика об осмотре, провести осмотр и составить перечень дефектов. Этот перечень отправить необходимо застройщику.
Если застройщик в течение 60 календарных дней не устранит недостатки, только тогда можно обращаться в суд с иском о взыскании стоимости устранения дефектов. Дольщик может подавать исковое заявление только по истечении 10 рабочих дней с даты предъявления к застройщику претензии с данным требованием.
Эксперты напомнили, что любые переговоры с застройщиком лучше вести письменно, через заказные письма или по электронной почте. «В дальнейшем эти письма могут стать доказательной базой, если дело дойдет до суда», — пояснили они.
Как же поступить, если недостатки не устранили за 60 дней? В таком случае придется заказывать строительно-техническую экспертизу. Акта осмотра с недостатками для суда будет недостаточно. «Но важно учесть, что если даже дольщик выиграет дело в суде и стоимость экспертизы ляжет на застройщика, то теперь действует мораторий на взыскание неустоек с застройщиков», — отметили в Роскачестве.