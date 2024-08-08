В Роскачестве рассказали об особенностях приемки новостройки в 2024 году

Как же поступить, если недостатки не устранили за 60 дней? В таком случае придется заказывать строительно-техническую экспертизу. Акта осмотра с недостатками для суда будет недостаточно. «Но важно учесть, что если даже дольщик выиграет дело в суде и стоимость экспертизы ляжет на застройщика, то теперь действует мораторий на взыскание неустоек с застройщиков», — отметили в Роскачестве.