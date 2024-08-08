Средняя предлагаемая зарплата в Иркутской области превысила 69 тысяч рублей

В июле средняя предлагаемая зарплата составляет 69,4 тысячи рублей, и по сравнению с аналогичным периодом прошлого года она выросла на 10,6 тысячи рублей, или на 18 процентов. В сравнении регионов Сибири, Иркутская область находится на втором месте по уровню предлагаемой зарплаты. На первом оказался Красноярский край — там в среднем работникам предлагают 73,8 тысячи рублей.