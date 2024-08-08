Ричмонд
+26°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Средняя предлагаемая зарплата в Иркутской области превысила 69 тысяч рублей

Оказалось, что рабочие, водители и строители могут зарабатывать больше, чем топ-менеджеры.

Источник: Reuters

Специалисты одного из крупнейших рекрутинговых агентств страны проанализировали размер средней предлагаемой зарплаты на рынке труда Иркутской области в июле и проверили, как она изменилась с начала года. Оказалось, что рабочие, водители и строители могут зарабатывать больше, чем топ-менеджеры.

В июле средняя предлагаемая зарплата составляет 69,4 тысячи рублей, и по сравнению с аналогичным периодом прошлого года она выросла на 10,6 тысячи рублей, или на 18 процентов. В сравнении регионов Сибири, Иркутская область находится на втором месте по уровню предлагаемой зарплаты. На первом оказался Красноярский край — там в среднем работникам предлагают 73,8 тысячи рублей.

В Иркутской области самые высокие зарплаты, превышающие 100 тысяч рублей, чаще всего предлагают в сферах добычи сырья, сельского хозяйства, логистики, строительства и производства.