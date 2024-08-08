Красноярский край окажет помощь жителям Курской области

"Атака ВСУ на Курскую область — очередное подтверждение террористической политики украинских нацистов. Продолжают гибнуть мирные люди.
От имени красноярцев выражаю слова поддержки всем пострадавшим.
Связался с коллегами из Курской области, уточнил, какая поддержка сейчас необходима в первую очередь. Начинаем формирование гуманитарного груза, готовы принять и разместить в крае эвакуированных. Средства можно перечислить на расчётный счёт Красноярского отделения общероссийской общественной организации «Российский Красный Крест», — написал в ТГ-канале глава региона.
Собранные средства будут направлены на приобретение продуктов, генераторов, строительных материалов, бытовой техники, одежды и других товаров первой необходимости, а также на оказание иных мер поддержки.