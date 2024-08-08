Красноярский край окажет помощь жителям Курской области

Связался с коллегами из Курской области, уточнил, какая поддержка сейчас необходима в первую очередь. Начинаем формирование гуманитарного груза, готовы принять и разместить в крае эвакуированных. Средства можно перечислить на расчётный счёт Красноярского отделения общероссийской общественной организации «Российский Красный Крест», — написал в ТГ-канале глава региона.