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Красноярский край окажет помощь жителям Курской области

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. По поручению губернатора Красноярского края Михаила Котюкова объявлен сбор средств для оказания гуманитарной помощи жителям Курской области.

Источник: НИА Красноярск

"Атака ВСУ на Курскую область — очередное подтверждение террористической политики украинских нацистов. Продолжают гибнуть мирные люди.

От имени красноярцев выражаю слова поддержки всем пострадавшим.

Связался с коллегами из Курской области, уточнил, какая поддержка сейчас необходима в первую очередь. Начинаем формирование гуманитарного груза, готовы принять и разместить в крае эвакуированных. Средства можно перечислить на расчётный счёт Красноярского отделения общероссийской общественной организации «Российский Красный Крест», — написал в ТГ-канале глава региона.

Собранные средства будут направлены на приобретение продуктов, генераторов, строительных материалов, бытовой техники, одежды и других товаров первой необходимости, а также на оказание иных мер поддержки.