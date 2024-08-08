Экс-тренер «Авангарда» Кравец заявил о цели взять Кубок Гагарина с «Куньлунем»

Главный тренер «Куньлунь Ред Стар» и экс-тренер «Авангарда» Михаил Кравец озвучил цели на сезон для своей новой команды. По его словам, основная цель, которая должна быть в голове у хоккеистов — выиграть Кубок Гагарина. Цель попасть в плей-офф Михаил Кравец даже не рассматривает.
«Зачем отталкиваться от плохого? У нас новый коллектив, хорошие хоккеисты, новый тренерский штаб. Мы хотим изменить лицо “Куньлунь Ред Стар” в КХЛ. Так что будем стремиться к самым высоким местам», — заявил специалист.
Он также ответил на вопрос, будет ли для «Куньлуня» принципиальными матчи с «Авангардом». По словам тренера, всё, что произошло с ним в Омске, уже стало историей. Поэтому с любой командой Михаил Кравец намерен всегда играть на победу.