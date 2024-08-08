Экс-тренер «Авангарда» Кравец заявил о цели взять Кубок Гагарина с «Куньлунем»

Он также ответил на вопрос, будет ли для «Куньлуня» принципиальными матчи с «Авангардом». По словам тренера, всё, что произошло с ним в Омске, уже стало историей. Поэтому с любой командой Михаил Кравец намерен всегда играть на победу.