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Экс-тренер «Авангарда» Кравец заявил о цели взять Кубок Гагарина с «Куньлунем»

По его словам, матчи против «Авангарда» не будут отличаться принципиальностью.

Источник: Om1 Омск

Главный тренер «Куньлунь Ред Стар» и экс-тренер «Авангарда» Михаил Кравец озвучил цели на сезон для своей новой команды. По его словам, основная цель, которая должна быть в голове у хоккеистов — выиграть Кубок Гагарина. Цель попасть в плей-офф Михаил Кравец даже не рассматривает.

«Зачем отталкиваться от плохого? У нас новый коллектив, хорошие хоккеисты, новый тренерский штаб. Мы хотим изменить лицо “Куньлунь Ред Стар” в КХЛ. Так что будем стремиться к самым высоким местам», — заявил специалист.

Он также ответил на вопрос, будет ли для «Куньлуня» принципиальными матчи с «Авангардом». По словам тренера, всё, что произошло с ним в Омске, уже стало историей. Поэтому с любой командой Михаил Кравец намерен всегда играть на победу.

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