Омск на пути к решению проблемы бродячих собак

В Омске обсуждают проблему бездомных собак. На совещании местных властей подняли важные вопросы по этой теме. В регионе живет почти 24 тысячи бродячих собак, и случаи нападений на людей возрастают.
Сейчас действуют программа «ОСВВ», включающая отлов, стерилизацию и вакцинацию. Однако агрессивные собаки остаются в приютах навсегда. В 2023 году было усыплено 81 животное, а в 2024 — 6.
Председатель Законодательного собрания Александр Артемов заявил, что ситуацию нужно решить. Он хочет предложить изменения в законодательство и изучить опыт других регионов.
Расходы на содержание бездомных животных составляют 63 миллиона рублей в год, но этого недостаточно. Омску нужны новые приюты, и власти готовы увеличить финансирование для решения этой проблемы.