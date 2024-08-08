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Омск на пути к решению проблемы бродячих собак

Городские власти готовы увеличить финансирование и рассмотреть опыт других регионов.

Источник: Комсомольская правда

В Омске обсуждают проблему бездомных собак. На совещании местных властей подняли важные вопросы по этой теме. В регионе живет почти 24 тысячи бродячих собак, и случаи нападений на людей возрастают.

Сейчас действуют программа «ОСВВ», включающая отлов, стерилизацию и вакцинацию. Однако агрессивные собаки остаются в приютах навсегда. В 2023 году было усыплено 81 животное, а в 2024 — 6.

Председатель Законодательного собрания Александр Артемов заявил, что ситуацию нужно решить. Он хочет предложить изменения в законодательство и изучить опыт других регионов.

Расходы на содержание бездомных животных составляют 63 миллиона рублей в год, но этого недостаточно. Омску нужны новые приюты, и власти готовы увеличить финансирование для решения этой проблемы.