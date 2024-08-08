Для расследования возгорания газопровода в Омске выделили 1,7 миллиона рублей

В Омске на выяснение причины возгорания подземного газопровода на 19-й Линии выделили 1,7 миллиона рублей. Эти средства пойдут на пожарно-техническую экспертизу, сообщает Дирекция по инвестиционной деятельности.
Подрядчики уже найдены. Первоначальная причина возгорания связывается с разгерметизацией газопровода из-за проседания грунта. После пожара без газа остались около 800 человек, были затоплены некоторые постройки.
В частном секторе отключено 358 домов, где проживают 704 человека, включая 110 детей. Изначально от газа были отключены 1250 абонентов, представляющих в сумме 2810 человек, из которых 740 — дети.
Губернатор Омской области Виталий Хоценко поручил организовать восстановительные работы на газопроводе до начала отопительного сезона.
Согласно информации МЧС, пожар начался 20 июля. Уничтожены 7 домов, а 21 постройка обгорела. В ходе тушения спасатели обнаружили тело мужчины, и в связи с происшествием возбуждено уголовное дело.