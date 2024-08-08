Дожди с грозами ожидаются в Казахстане 8 августа

В Алматинской, Атырауской областях, Абай, навостоке областиУлытау, на западе, северо-востоке, юге Карагандинской, на западе, в центре Актюбинской, на юге, востоке, в центре Западно-Казахстанской, в центре Восточно-Казахстанской, на юго-западе Акмолинской, на юго-востоке, в центре Павлодарской областей сохранится высокая пожарная опасность.