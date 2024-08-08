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Дожди с грозами ожидаются в Казахстане 8 августа

Атмосферные фронтальные разделы сохранят неустойчивый характер погоды на большей части Казахстана: ожидаются дожди с грозами, градом и шквалом, на западе, северо-западе страны — сильные дожди. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на РГП «Казгидромет».

Сейчас в Ричмонде: +24° 5 м/с 94% 754 мм рт. ст. +24°

Лишь на юге, юго-востоке страны погода без осадков. По республике ожидается усиление ветра, на юге с пыльной бурей, на северо-западе, севере ночью и утром ожидается туман.

Днем в Алматинской, Туркестанской, Кызылординской, Жамбылской, Восточно-Казахстанской областях, в областях Улытау, Жетысу, на юге области Абай ожидается сильная жара.

На юге Кызылординской, на севере, в центре Алматинской, в пустынных районах Туркестанской областей, на севере, в центре области Жетысу ожидается очень сильная жара.

В Алматинской, Атырауской областях, Абай, навостоке областиУлытау, на западе, северо-востоке, юге Карагандинской, на западе, в центре Актюбинской, на юге, востоке, в центре Западно-Казахстанской, в центре Восточно-Казахстанской, на юго-западе Акмолинской, на юго-востоке, в центре Павлодарской областей сохранится высокая пожарная опасность.

В Мангыстауской, Кызылординской, Туркестанской, Жамбылской областях, в областях Улытау и Жетысу, на западе, севере, в центре Алматинской области, в южной части Атырауской, на юге Костанайской, на юге, востоке Актюбинской, Восточно-Казахстанской областей и области Абай сохранится чрезвычайная пожарная опасность.