Дожди с грозами ожидаются в Казахстане 8 августа

Лишь на юге, юго-востоке страны погода без осадков. По республике ожидается усиление ветра, на юге с пыльной бурей, на северо-западе, севере ночью и утром ожидается туман.
Днем в Алматинской, Туркестанской, Кызылординской, Жамбылской, Восточно-Казахстанской областях, в областях Улытау, Жетысу, на юге области Абай ожидается сильная жара.
На юге Кызылординской, на севере, в центре Алматинской, в пустынных районах Туркестанской областей, на севере, в центре области Жетысу ожидается очень сильная жара.
В Алматинской, Атырауской областях, Абай, навостоке областиУлытау, на западе, северо-востоке, юге Карагандинской, на западе, в центре Актюбинской, на юге, востоке, в центре Западно-Казахстанской, в центре Восточно-Казахстанской, на юго-западе Акмолинской, на юго-востоке, в центре Павлодарской областей сохранится высокая пожарная опасность.
В Мангыстауской, Кызылординской, Туркестанской, Жамбылской областях, в областях Улытау и Жетысу, на западе, севере, в центре Алматинской области, в южной части Атырауской, на юге Костанайской, на юге, востоке Актюбинской, Восточно-Казахстанской областей и области Абай сохранится чрезвычайная пожарная опасность.