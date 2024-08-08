Демешин в четыре раза увеличил набор в ординатуру в Хабаровском крае

По данным минздрава края, на текущий момент региону остро не хватает более тысячи врачей, фельдшеров и медсестер. Демешин сообщил, что этот вопрос был тщательно обсужден на встрече с руководителем «Национальной медицинской палаты» Леонидом Рошалем. По итогам беседы принято решение увеличить количество бюджетных мест в ординатуре до 25 в ДВГМУ и до 71 в институте повышения квалификации. Заявления на обучение в краевой ординатуре будут приниматься до 9 августа включительно.