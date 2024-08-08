Демешин в четыре раза увеличил набор в ординатуру в Хабаровском крае

Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Дмитрий Демешин увеличил набор студентов в целевую ординатуру в четыре раза. Мера направлена на преодоление кадрового голода в медицинской сфере региона, сообщает пресс-служба краевого правительства.
По данным минздрава края, на текущий момент региону остро не хватает более тысячи врачей, фельдшеров и медсестер. Демешин сообщил, что этот вопрос был тщательно обсужден на встрече с руководителем «Национальной медицинской палаты» Леонидом Рошалем. По итогам беседы принято решение увеличить количество бюджетных мест в ординатуре до 25 в ДВГМУ и до 71 в институте повышения квалификации. Заявления на обучение в краевой ординатуре будут приниматься до 9 августа включительно.
«Это целевое обучение. Приглашаем не только жителей нашего региона, но и начинающих медиков со всей страны. Условие — остаться работать после окончания ординатуры в Хабаровском крае», — подчеркнул Демешин.
С 2022 года в краевую ординатуру было принято 8 человек, а в 2023 году — уже 22. Наибольший интерес у абитуриентов вызывают направления в акушерстве, гинекологии, терапии, онкологии и хирургии. С этого года по распоряжению Минздрава РФ врачи-стажеры смогут приступить к лечению пациентов уже после первого курса ординатуры — в Хабаровском крае под присмотром опытных докторов начнут работу 70 молодых специалистов.