Заболеваемость коронавирусом в Омской области почти удвоилась

С 29 июля по 4 августа 2024 года в Омской области была зафиксирована серьезная тенденция к росту заболеваемости коронавирусом. Согласно данным Федерального оперштаба, количество новых случаев COVID-19 почти удвоилось и достигло 79 случаев заболевания. Эта ситуация также привела к увеличению числа госпитализаций в регионе с 15 до 18 человек.
На прошлой неделе не было зарегистрировано летальных случаев. Выздоровело 68 пациентов, но ситуация с коронавирусом требует повышенного контроля со стороны специалистов.
Федеральный штаб отметил, что в России в целом заболеваемость коронавирусной инфекцией выросла до 5,43 случаев на 100 тысяч населения, что на 28,2% больше, чем неделей ранее. В условиях растущего числа случаев, режим повышенной готовности в Омской области был продлен и будет действовать до 31 октября 2024 года.
Кроме того, в связи с изменениями в управлении, был назначен новый председатель регионального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом. Вместо арестованного Владимира Куприянова на эту должность назначен заместитель председателя облправительства Алексей Ромахин.