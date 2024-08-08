Заболеваемость коронавирусом в Омской области почти удвоилась

Федеральный штаб отметил, что в России в целом заболеваемость коронавирусной инфекцией выросла до 5,43 случаев на 100 тысяч населения, что на 28,2% больше, чем неделей ранее. В условиях растущего числа случаев, режим повышенной готовности в Омской области был продлен и будет действовать до 31 октября 2024 года.