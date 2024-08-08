Три лесных пожара потушили в Иркутской области за сутки

На сегодняшний день горит 13 лесных участков на площади 1265 гектара. Так десять из них в Катангском районе, два в Мамско-Чуйском и один в Киренском. 7 августа с огнем боролось 389 человек с помощью 47 единиц техники. С воздуха за ситуацией следили на шести самолетах Ан-2 и четырех легкомоторных самолетах. В перемещении личного состава было задействовано четыре вертолета Ми-8. Общий налет воздушных судов составил 71 часа 55 минут.