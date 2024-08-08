Три лесных пожара потушили в Иркутской области за сутки

За 7 августа потушили три лесных пожара на площади в 57,5 гектара в Киренском и Ольхонском районах. Сейчас борьбу с огнем продолжают вести в Катангском и Киренском районах на общей площади в 275 гектара. Также продолжают тушение снова начавшегося пожара в Киренском районе на площади шесть гектаров. Об этом КП-Иркутск сообщили в правительстве Иркутской области.
— Вновь зарегистрировано 7 августа и действуют семь лесных пожара на общей площади 93,5 гектаров: по два — в Катангском и Мамско-Чуйском районах, по одному — в Бодайбинском, Киренском, Казачинско-Ленском районах, — рассказали в пресс-службе правительства.
На сегодняшний день горит 13 лесных участков на площади 1265 гектара. Так десять из них в Катангском районе, два в Мамско-Чуйском и один в Киренском. 7 августа с огнем боролось 389 человек с помощью 47 единиц техники. С воздуха за ситуацией следили на шести самолетах Ан-2 и четырех легкомоторных самолетах. В перемещении личного состава было задействовано четыре вертолета Ми-8. Общий налет воздушных судов составил 71 часа 55 минут.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Иркутской области снят режим повышенной готовности.