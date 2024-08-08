Врио губернатора Хабаровского края высказался о ситуации в Курской области

— Киевский режим предпринял очередную попытку проникнуть на территорию нашей страны. Силы прикрытия государственной границы предпринимают шаги по выравниванию ситуации и уничтожению противника на всю глубину его боевых порядков. Киеву нужны успехи, позволяющие доказать США свою «дееспособность» и снизить давление по вопросу о переговорах. Если последнее сохранится, то любые приобретенные им «активы» будут использованы для последующего торга. При этом даже ради медийной картинки украинские власти готовы к большим потерям, — сказал Сергей Перминов. Также он добавил, что в высоком боевом духе российских воинов, их профессионализме и мастерстве не приходится сомневаться. Войсковая операция на границе пока продолжается, но можно быть уверенными, что в итоге вылазка для противника завершится так же плачевно, как и все предыдущие. А цели специальной операции обязательно будут достигнуты.