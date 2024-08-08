Врио губернатора Хабаровского края высказался о ситуации в Курской области

Сегодня вся страна наблюдает за непростой ситуацией в Курской области. Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по регламенту и организации парламентской деятельности Сергей Перминов ответил на вопрос, чего пытается добиться Украина в Курской области, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
— Киевский режим предпринял очередную попытку проникнуть на территорию нашей страны. Силы прикрытия государственной границы предпринимают шаги по выравниванию ситуации и уничтожению противника на всю глубину его боевых порядков. Киеву нужны успехи, позволяющие доказать США свою «дееспособность» и снизить давление по вопросу о переговорах. Если последнее сохранится, то любые приобретенные им «активы» будут использованы для последующего торга. При этом даже ради медийной картинки украинские власти готовы к большим потерям, — сказал Сергей Перминов. Также он добавил, что в высоком боевом духе российских воинов, их профессионализме и мастерстве не приходится сомневаться. Войсковая операция на границе пока продолжается, но можно быть уверенными, что в итоге вылазка для противника завершится так же плачевно, как и все предыдущие. А цели специальной операции обязательно будут достигнуты.
Врио губернатора Хабаровского края Дмитрий Демешин также не остался в стороне и от имени жителей региона выразил поддержку Курской области.
— Мы соболезнуем курянам. Верим, что пострадавших быстро поставят на ноги. Этой террористической атаке киевского режима никогда не будет оправдания. Победа России неизбежна, и приближать ее помогают наши бойцы, дальневосточники. А каждый виновник кровавых атак на наши города понесет наказание, — написал в своем телеграм-канале Дмитрий Демешин. Кроме того, он подчеркнул, что Курская область и Хабаровский край далеки географически, но дальневосточный регион всегда готов помочь во всем, что потребуется.