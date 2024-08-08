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Низкие цены на хлеб и картофель в Омской области сохранятся до конца года

В региональном минсельхозе не видят предпосылок для роста цен.

Источник: Комсомольская правда

В пресс-службе регионального минсельхоза озвучили прогнозы по ценам на хлеб и картофель в Омской области к концу 2024 года. По их словам, в настоящее время нет предпосылок для роста цен на муку, крупу и хлеб. К августу 2024 года стоимость килограмма ржано-пшеничного хлеба в регионе остается на уровне 76,41 рубля.

На основе данных Росстата, в конце июля средняя розничная цена картофеля составила 62,41 рубля за килограмм.

«Во время уборки цены на овощи остаются низкими. В этот период увеличивается производство овощей в формах хозяйствования. Это приведет к снижению цен на овощную продукцию», — сообщают представители минсельхоза.

Несмотря на недавние повышения цен на некоторые продукты питания в Омске, в минсельхозе уверены, что ситуация с ценами на хлеб и картофель останется под контролем.