Низкие цены на хлеб и картофель в Омской области сохранятся до конца года

В пресс-службе регионального минсельхоза озвучили прогнозы по ценам на хлеб и картофель в Омской области к концу 2024 года. По их словам, в настоящее время нет предпосылок для роста цен на муку, крупу и хлеб. К августу 2024 года стоимость килограмма ржано-пшеничного хлеба в регионе остается на уровне 76,41 рубля.
На основе данных Росстата, в конце июля средняя розничная цена картофеля составила 62,41 рубля за килограмм.
«Во время уборки цены на овощи остаются низкими. В этот период увеличивается производство овощей в формах хозяйствования. Это приведет к снижению цен на овощную продукцию», — сообщают представители минсельхоза.
Несмотря на недавние повышения цен на некоторые продукты питания в Омске, в минсельхозе уверены, что ситуация с ценами на хлеб и картофель останется под контролем.