Низкие цены на хлеб и картофель в Омской области сохранятся до конца года

В пресс-службе регионального минсельхоза озвучили прогнозы по ценам на хлеб и картофель в Омской области к концу 2024 года. По их словам, в настоящее время нет предпосылок для роста цен на муку, крупу и хлеб. К августу 2024 года стоимость килограмма ржано-пшеничного хлеба в регионе остается на уровне 76,41 рубля.