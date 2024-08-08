Огромные пробки собираются на главном мосту Владивостока: что произошло

Согласно документации аукциона, на восстановление изношенного покрытия на Золотом мосту запланирована самая крупная сумма в размере 24,5 миллиона рублей. Подрядчику также предписано обновить асфальт на подходах к мосту и отремонтировать дорожное полотно с перилами и барьерным ограждением. Отдельно указаны затраты на восстановление брусчатки на улице Суханова и подпорной стены в районе Суханова и Аксаковской.