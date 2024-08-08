Огромные пробки собираются на главном мосту Владивостока: что произошло

«А зачем тогда разметку делали, гении?», — возмущаются горожане, отмечая, что из-за ремонтных работ поездка на работу из дома уже несколько дней занимает как минимум на час больше обычного.
Пресс-служба МКУ «Центр организации дорожного движения», просит жителей Владивостока с пониманием отнестись к временным неудобствам, вызванными необходимостью проведения ремонтных работ. Водителям напоминают о необходимости быть особенно внимательными во время движения по улице Калинина в сторону Золотого моста — здесь рабочие меняют дорожное покрытие и движение авто сильно затруднено.
Ремонтные работы на Золотом мосту начались перед предстоящим Восточным экономическим форумом, на который ожидается прибытие президента России Владимира Путина.
В настоящее время перекрыта правая сторона моста в сторону города: работы будут вестись по очереди на первой, второй и третьей полосах до 8 утра понедельника, 12 августа.
Также дорожные мероприятия включают в себя обновление асфальтового покрытия, покраску ограждений, восстановление барьерных систем и тротуарной брусчатки, а также окраску подпорных стен. Планируется завершить все работы к 31 августа текущего года. Контракт на ремонт выиграла компания, которая снизила стоимость контракта с 51 миллиона до 45,8 миллиона рублей.
Согласно документации аукциона, на восстановление изношенного покрытия на Золотом мосту запланирована самая крупная сумма в размере 24,5 миллиона рублей. Подрядчику также предписано обновить асфальт на подходах к мосту и отремонтировать дорожное полотно с перилами и барьерным ограждением. Отдельно указаны затраты на восстановление брусчатки на улице Суханова и подпорной стены в районе Суханова и Аксаковской.
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