Уровень воды в реках Приморья начал снижаться после паводков

В Приморье наметилось улучшение паводковой ситуации. На большей территории края наблюдается спад уровня воды в реках, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе правительства региона.
Министерство по чрезвычайным ситуациям информирует о стабилизации ситуации в бассейне реки Уссури. Кроме того, небольшой подъем уровня воды зафиксирован в нижнем течении реки Большая Уссурка и в среднем течении реки Уссури в Дальнереченском районе и Пожарском округе.
На большинстве участков бассейна реки Уссури максимальные уровни воды уже прошли, и начался постепенный спад. Все еще наблюдается подтопление низменных частей прилегающих территорий, но ситуация начинает приходить в норму.
«Еще сохраняется подтопление пойм рек Уссури в среднем течении, Арсеньевка в нижнем течении, Крыловка, Илистая в нижнем течении, Абрамовка, Комиссаровка, Большая Уссурка, Наумовка, Маревка, Малиновка в среднем и нижнем течениях», — уточнили в ведомстве.
Ожидается, что пик паводка на реке Большая Уссурка в районе Дальнереченска пройдет
В настоящее время подтоплены более 60 жилых домов и 439 приусадебных участков в Партизанском, Пожарском, Чугуевском, Красноармейском округах, Дальнереченске и Дальнереченском районе. Отрезаны от основной инфраструктуры несколько отдаленных сел. Власти обеспечивают пострадавшие районы всем необходимым, включая лодочные переправы и запасы продовольствия и медикаментов.
Работы по расчистке русел рек продолжаются, дорожные службы работают над восстановлением доступа к затопленным районам.
Напомним, пограничный переход Жаохэ-Покровка закроют 8 августа в связи с подъемом уровня воды в реке Уссури. Об этом информирует портал Biang.ru (18+) со ссылкой на данные Центра внешней торговли уезда Жаохэ. В документе указано, что рост уровня воды в реке Уссури оказывает влияние на речную переправу на пункте пропуска Жаохэ.