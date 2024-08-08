Уровень воды в реках Приморья начал снижаться после паводков

Напомним, пограничный переход Жаохэ-Покровка закроют 8 августа в связи с подъемом уровня воды в реке Уссури. Об этом информирует портал Biang.ru (18+) со ссылкой на данные Центра внешней торговли уезда Жаохэ. В документе указано, что рост уровня воды в реке Уссури оказывает влияние на речную переправу на пункте пропуска Жаохэ.

