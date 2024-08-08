Принесет интенсивные дожди: новая угроза для Приморья зародилась в Тихом океане

В Тихом океане 8 августа зародился новый, пятый с начала этого года тайфун, который назвали MARIA. По информации Примгидромета, 9 августа он будет смещаться на восток и северо-восток, а затем повернет на северо-запад и выйдет в Японское море. По одной из версий вихрь может обрушить дожди на Приморье.
Первая траектория движения тайфуна MARIA
Согласно первой версии, в ночь на 11 августа тайфун развернется на северо-запад, а на следующие сутки обрушится на центральную часть острова Хонсю. 13 августа вихрь окажется над южной частью Японского моря и направится в сторону Корейского полуострова.
«При смещении по этой траектории на погоду Приморского края тайфун влияния не окажет, или воздействие его будет минимальным».
Когда тайфун MARIA обрушится на Приморье
По второй версии, тайфун повернет на северо-запад не в ночь на 11 августа, а в ночь на 12 число и также окажется в Японском море, но подойдет к приморскому побережью. Эта траектория наиболее неблагоприятная для нашего края. При таком раскладе уже в середине недели вихрь может приблизиться к юго-восточному побережью региона и принести с собой интенсивные дожди.
«Учитывая большую заблаговременность, в настоящее время однозначно сказать по какой траектории будет смещаться тайфун еще нельзя. Примгидромет проводит постоянный мониторинг всей поступающей информации, прогнозы будут уточняться», — отметили синоптики.
И все же приморцы надеются, что угроза обойдет наш край стороной, ведь дожди прошли в регионе совсем недавно. Так, в Дальнереченске была объявлена эвакуация из-за прорыва дамбы, а минувшим днем, 7 августа, во Владивостоке под воду ушли многие дороги в разных районах города.