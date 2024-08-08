Принесет интенсивные дожди: новая угроза для Приморья зародилась в Тихом океане

По второй версии, тайфун повернет на северо-запад не в ночь на 11 августа, а в ночь на 12 число и также окажется в Японском море, но подойдет к приморскому побережью. Эта траектория наиболее неблагоприятная для нашего края. При таком раскладе уже в середине недели вихрь может приблизиться к юго-восточному побережью региона и принести с собой интенсивные дожди.