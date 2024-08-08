Систему вентиляции планируют обновить в аэропорту Иркутска

В аэропорту Иркутска планируют модернизировать системы вентиляции и кондиционирования. Делается это для более комфортного пребывания пассажиров в стенах помещения. Изначальная сумма, которую планируют потратить на обновление системы, составляет 7, 3 миллиона. Об этом сообщили на официальном сайте единой информационной системы в сфере закупок.