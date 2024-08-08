Систему вентиляции планируют обновить в аэропорту Иркутска

В аэропорту Иркутска планируют модернизировать системы вентиляции и кондиционирования. Делается это для более комфортного пребывания пассажиров в стенах помещения. Изначальная сумма, которую планируют потратить на обновление системы, составляет 7, 3 миллиона. Об этом сообщили на официальном сайте единой информационной системы в сфере закупок.
Также на сайте РосТендера сообщают, что в аэропорт хотят закупить четыре самоходных пассажирских трапа на сумму 66 миллионов рублей.
— Самоходный пассажирский трап модели SEA 2458 должен иметь габаритную длину в транспортном положении не более 3 800 мм, выдерживать максимальную нагрузку не менее 6 000 кг, — пишут на официальном сайте РосТендера.
Ко всему прочему, аэропорт планирует обновить освещение на лестнице и верхней площадке, а также закупить передние светодиодные фары. После заключения контракта все необходимое привезут в течение 270 дней.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что художники расписывают фасады жилых домов в Иркутске.