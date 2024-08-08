Омские власти готовы оказать поддержку Курской области

Губернатор Омской области Виталий Хоценко выразил готовность помочь жителям Курской области, которая накануне подверглась атаке ВСУ.
«Омский регион и омичи всегда готовы прийти на помощь жителям Курской области. Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибших, желаю выздоровления раненным. Мы вместе!», — сообщил в телеграм-канале Виталий Хоценко.
Напомним, Курская область столкнулась с серьезными последствиями в связи с нападениями ВСУ. Рядом с городом Суджей были разрушены оба храма Горнальского Свято-Николаевского монастыря. Во время атаки беспилотников погибли несколько человек.