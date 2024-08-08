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Омские власти готовы оказать поддержку Курской области

Губернатор Виталий Хоценко выразил соболезнования курянам.

Источник: Комсомольская правда

Губернатор Омской области Виталий Хоценко выразил готовность помочь жителям Курской области, которая накануне подверглась атаке ВСУ.

«Омский регион и омичи всегда готовы прийти на помощь жителям Курской области. Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибших, желаю выздоровления раненным. Мы вместе!», — сообщил в телеграм-канале Виталий Хоценко.

Напомним, Курская область столкнулась с серьезными последствиями в связи с нападениями ВСУ. Рядом с городом Суджей были разрушены оба храма Горнальского Свято-Николаевского монастыря. Во время атаки беспилотников погибли несколько человек.