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19 учителей Крыма стали лучшими в России

19 лучших учителей Республики Крым удостоены премии за достижения в педагогической деятельности.

Среди них учитель английского языка симферопольской школы № 31 Лина Кондукян-Синельникова, учитель русского языка и литературы школы-лицея № 3 Юлия Мошик, а также преподаватели русского языка и литературы из школы-гимназии № 10 Айше Мамутова и Оксана Савва, сообщает ТГ-канал Администрация Z Симферополя.

В прошлом году Президент Владимир Путин увеличил число педагогов, получающих денежное поощрение ко Дню учителя. Премию от Министерства просвещения Российской Федерации в размере 200 тысяч рублей получат 1250 педагогов из разных регионов страны.

образование