19 учителей Крыма стали лучшими в России

Среди них учитель английского языка симферопольской школы № 31 Лина Кондукян-Синельникова, учитель русского языка и литературы школы-лицея № 3 Юлия Мошик, а также преподаватели русского языка и литературы из школы-гимназии № 10 Айше Мамутова и Оксана Савва, сообщает ТГ-канал Администрация Z Симферополя.