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В текущем учебном году вузам Крыма выделено более 4 тысяч бюджетных мест

Об этом сообщил Заместитель Председателя Правительства РФ Дмитрий Чернышенко в ходе встречи с главой Крыма Сергеем Аксёновым.

В целом в ходе встречи было уделено особое внимание приёмной кампании в вузы, подготовке кадров для различных отраслей экономики и народного хозяйства, организации летнего оздоровления детей, а также участию Республики Крым в государственных мерах поддержки, реализуемых по национальным проектам.

В топ специальностей входят медицинские и педагогические направления, сельское хозяйство, строительство и туризм.

«Кроме того, вице-премьер отметил, что Крымский федеральный университет вовлечен в программу “Приоритет-2030”, вуз является одним из ключевых участников НОЦ мирового уровня “МореАгроБиоТех”.

Благодарю Правительство России и Дмитрия Николаевича лично за оказываемые Республике Крым внимание и помощь", — написал в ТГ-канале Аксенов.

образование