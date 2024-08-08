В текущем учебном году вузам Крыма выделено более 4 тысяч бюджетных мест

В целом в ходе встречи было уделено особое внимание приёмной кампании в вузы, подготовке кадров для различных отраслей экономики и народного хозяйства, организации летнего оздоровления детей, а также участию Республики Крым в государственных мерах поддержки, реализуемых по национальным проектам.
В топ специальностей входят медицинские и педагогические направления, сельское хозяйство, строительство и туризм.
«Кроме того, вице-премьер отметил, что Крымский федеральный университет вовлечен в программу “Приоритет-2030”, вуз является одним из ключевых участников НОЦ мирового уровня “МореАгроБиоТех”.
Благодарю Правительство России и Дмитрия Николаевича лично за оказываемые Республике Крым внимание и помощь", — написал в ТГ-канале Аксенов.