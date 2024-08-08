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Омское минприроды оштрафовало «СтройТраст» на 120 тысяч рублей

«СтройТраст» не учел все источники выбросов и не обеспечил документацию для установки очистки газа.

Источник: Комсомольская правда

Министерство природных ресурсов Омской области оштрафовало компанию «СтройТраст» на 120 тыс. рублей. Это произошло из-за нарушений в охране атмосферного воздуха.

Во время проверки выяснили, что компания не снизила выбросы загрязняющих веществ в плохую погоду. Превышений норм выбросов не нашли, но «СтройТраст» не учел все источники выбросов. Установка для очистки газа не имела нужного паспорта. Также не было программ для техобслуживания и руководства по эксплуатации.

В результате всех этих недочетов компания получила штраф в размере 120 тыс. рублей.