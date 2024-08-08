Омское минприроды оштрафовало «СтройТраст» на 120 тысяч рублей

Во время проверки выяснили, что компания не снизила выбросы загрязняющих веществ в плохую погоду. Превышений норм выбросов не нашли, но «СтройТраст» не учел все источники выбросов. Установка для очистки газа не имела нужного паспорта. Также не было программ для техобслуживания и руководства по эксплуатации.