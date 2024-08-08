В Кавалеровском округе ограничен проезд к Цинковому озеру, где погибли три человека

Напомним, 3 августа приморская прокуратура начала проверку по факту исчезновения группы отдыхающих на SUP-бордах в Кавалеровском округе. По предварительной информации, люди попали в шлюзовую систему сброса воды. Трое взрослых пропали без вести, ребёнок 2012 года рождения доставлен в больницу в тяжёлом состоянии. Позже двое пропавших были найдены мертвыми.