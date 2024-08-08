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В Кавалеровском округе ограничен проезд к Цинковому озеру, где погибли три человека

Люди попали в в шлюзовую систему сброса воды.

Источник: PrimaMedia.ru

В Кавалеровском округе ограничен проезд к Цинковому озеру и шлюзовой системе сброса, сообщает ИА PrimaMedia.

Также на этой территории запрещено купание. Ограничение проезда введено для безопасности людей. Вероятно, поводом послужила недавняя гибель трех саперов в этом водоеме.

Напомним, 3 августа приморская прокуратура начала проверку по факту исчезновения группы отдыхающих на SUP-бордах в Кавалеровском округе. По предварительной информации, люди попали в шлюзовую систему сброса воды. Трое взрослых пропали без вести, ребёнок 2012 года рождения доставлен в больницу в тяжёлом состоянии. Позже двое пропавших были найдены мертвыми.

За жизнь 12-летней девочки продолжают бороться медики в Приморье. Пострадавшую после трагедии на Цинковом озере в Кавалерово перевезли во Владивостокскую клиническую больницу № 2.