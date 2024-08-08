Редкие имена новорожденных названы в Хабаровском крае

В регионе в июле 2024 года родилось 1040 малышей, из которых половина — мальчики, половина — девочки. Такое соотношение регистрируется крайне редко. Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, обычно по статистике 52−53 процента родившихся — это мальчики, и 47−48 процентов родившихся — это девочки. В редких случаях девочек рождалось больше, но соотношение «50 на 50» в последние годы не встречалось вообще.