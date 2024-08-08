Редкие имена новорожденных названы в Хабаровском крае

В регионе в июле 2024 года родилось 1040 малышей, из которых половина — мальчики, половина — девочки. Такое соотношение регистрируется крайне редко. Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, обычно по статистике 52−53 процента родившихся — это мальчики, и 47−48 процентов родившихся — это девочки. В редких случаях девочек рождалось больше, но соотношение «50 на 50» в последние годы не встречалось вообще.
По уточненным данным, больше всего новорожденных малышей зарегистрировано в Хабаровске. На втором месте Комсомольск-на-Амуре, где родились 176 малышей. В регионе отмечено рождение девяти двоен. Всего за семь месяцев этого года в Хабаровском крае родился 6691 ребенок.
Популярными именами, которыми называют новорожденных, на протяжении последних лет остаются София, Анна, Ева, Виктория, Александр, Артем, Матвей, Максим. Редкими именами названы Аврора, Злата, Ираида, Клементина, Марика, Лукьян, Архип, Деймон, Остап, Эмиль, Данияр.