В Хабаровском крае обновят дамбу в Дормидонтовке для защиты от наводнений

Дамба, защищающая поселок Дормидонтовка от паводков рек Подхоренок и Пашино, была построена в 2009 году и принадлежит сельскому поселению «Поселок Дормидонтовка». С 2014 года объект выдержал несколько крупных паводков, однако в настоящее время требуется капитальный ремонт. Финансирование ремонта возможно из федерального бюджета при условии разработки проектной документации и подачи заявки в краевое министерство природных ресурсов.