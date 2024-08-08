В Хабаровском крае обновят дамбу в Дормидонтовке для защиты от наводнений

В Хабаровском крае, в Дормидонтовке планируют обновление дамбы, сообщает Министерство природных ресурсов Хабаровского края.
Александр Леонтьев, министр природных ресурсов Хабаровского края, посетил Вяземский муниципальный район и провел встречу с его главой.
Основной темой обсуждения стали вопросы безопасного прохождения паводкового периода в 2024 году. Внимание было уделено проблемным территориям, подверженным наводнениям, а также состоянию и содержанию защитной дамбы в поселке Дормидонтовка.
«Как подчеркивает Дмитрий Викторович Демешин, главное в работе Правительства края — это защита интересов обычных граждан. Независимо от места проживания, каждый человек имеет право на комфортные условия жизни. Мы должны защитить жителей Дормидонтовки и других населенных пунктов края от внезапных затоплений», — сообщил министр.
Дамба, защищающая поселок Дормидонтовка от паводков рек Подхоренок и Пашино, была построена в 2009 году и принадлежит сельскому поселению «Поселок Дормидонтовка». С 2014 года объект выдержал несколько крупных паводков, однако в настоящее время требуется капитальный ремонт. Финансирование ремонта возможно из федерального бюджета при условии разработки проектной документации и подачи заявки в краевое министерство природных ресурсов.