В Туркестанской области введут в эксплуатацию 546,6 км дорог

— В настоящее время ведутся строительно-ремонтные работы на 368,1 км дорог областного значения. А на 97,3 км дорог районного значения идет капитальный и средний ремонт. Также ремонтными работами охвачено 630,6 км дорог в населенных пунктах. Качество выполняемых работ находится на постоянном контроле Туркестанского областного филиала Национального центра качества, кроме учреждений технического надзора. Также учреждение на праве хозяйственного ведения управления «Оңтүстік жолдары» в течение года занимается содержанием автомобильных дорог областного значения. На предприятии закреплено 39 единиц спецтехники и работают 174 сотрудника, — сказал спикера.