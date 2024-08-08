Жителям Воронежской области 8 августа пообещали град

Об этом сообщил местный гидрометцентр.
Сегодня в четверг, 8 августа, в Воронежской области облачно с прояснениями. Днем повсеместно кратковременные дожди. Местами грозы, днем в отдельных районах град. Ветер западный 8−13 м/с, местами порывы до 17 м/с. Температура днем 22−27°.
В Воронеже кратковременные дожди, грозы. Температура днем 22−24°.
В пятницу, 9 августа, на территории региона облачно с прояснениями. Местами кратковременные дожди, грозы. Ветер северо-западный 7−12 м/с. Температура ночью 11−16°, днем 23−28°.
В Воронеже ночью кратковременный дождь, днем без существенных осадков. Температура ночью 13−15°, днем 23−25°.
В субботу, 10 августа, по области переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер западный 7−12 м/с. Температура ночью 10−15°, днем 23−28°.
В Воронеже без существенных осадков. Температура ночью 12−14°, днем 24−26°.
Самый жаркий день 8 августа наблюдался в 2010 году. Тогда шкала термометра поднялась до 39 градусов. Самый холодный день 8 августа был в 2008 году, воздух в тот день прогрелся всего лишь до 7,5 градусов.