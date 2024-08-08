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Волонтер из Омска привезла гуманитарную помощь в Стахановскую школу

Администрация школы выразила благодарность Татьяне.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня волонтер Татьяна из Омска привезла гуманитарную помощь в Стаханов. Она передала школе новый инвентарь, который поможет детям.

Напомним, что в конце июня Татьяна попросила губернатора Виталия Хоценко купить нержавеющую посуду для Ирминской специальной школы-интерната. Сегодня, 7 августа, она привезла эту посуду после путешествия в 3 тыс. километров.

Омичка также подарила школе деревянное панно из бересты XVIII века и сувениры от детей из реабилитационного центра Знаменского района Омской области. Заместитель главы администрации Стаханова Светлана Небесская и директор школы-интерната Надежда Терехина поблагодарили Татьяну за помощь.

«У детей из города Ирмино появился вот такой ангел-хранитель. Спасибо ей и всем, кто причастен к этим поистине бесценным подаркам из далёкой и ставшей нам родной Сибири», — сказали представители школы.