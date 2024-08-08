Сколько школ откроется в Минске к новому учебному году

В микрорайоне Сокол запланировано строительство школы. Ввод в эксплуатацию ожидается в 2025—2026 гг. Ориентировочно в сентябре-октябре строители выйдут на площадку. Также ведется и капитальный ремонт учреждений образования. Три из них уже введены в эксплуатацию. Это школы № 17 и 119, а также гимназия № 146. К 1 сентября откроются гимназии № 10 и 14, школы № 53, 95, 115. По 4 объектам — школы № 36, 72, 118, 164 — разрабатывается проектная документация на модернизацию пожарной сигнализации с завершением работ до конца года.