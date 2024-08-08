Сколько школ откроется в Минске к новому учебному году

Новая школа примет учащихся в жилом районе Лебяжий. Два четырехэтажных учебных корпуса рассчитаны на 1 020 мест. Предусмотрены не только классные комнаты, но и бассейн, тир, два спортивных зала и многофункциональный стадион.
Новую школу на 1 020 мест строят и в ЖК «Минск Мир» в границах ул. Савицкого — Братской — Алфёрова (16-й квартал «Родная страна»), ее ввод в эксплуатацию ожидается в сентябре 2025 г. Физкультурно-оздоровительный центр будет включать бассейн, зал «сухого плавания» и трибуны на 70 мест, большой спортзал, гимнастический и тренажерный, зал хореографии и ритмики, а также тир. В центральном блоке запроектированы столовая с витаминным баром, конференц-зал и актовый на 270 мест, библиотека, школьный музей. Также в школе создадут безбарьерную среду.
В микрорайоне Сокол запланировано строительство школы. Ввод в эксплуатацию ожидается в 2025—2026 гг. Ориентировочно в сентябре-октябре строители выйдут на площадку. Также ведется и капитальный ремонт учреждений образования. Три из них уже введены в эксплуатацию. Это школы № 17 и 119, а также гимназия № 146. К 1 сентября откроются гимназии № 10 и 14, школы № 53, 95, 115. По 4 объектам — школы № 36, 72, 118, 164 — разрабатывается проектная документация на модернизацию пожарной сигнализации с завершением работ до конца года.
В школе № 4 к строительно-монтажным работам уже приступили, завершить их планируется в следующем году, а для школы № 63 сейчас определяют подрядную организацию для проведения капремонта, выполнение которого ожидается в следующем году. Помимо этого, школы проходят комплексную подготовку к предстоящему отопительному сезону. Получить паспорта готовности к зиме им необходимо в срок до 15 августа.