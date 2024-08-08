Туманы и до +29°С ожидается в Беларуси в четверг

МИНСК, 8 авг — Sputnik. Туманы ожидаются в отдельных районах Беларуси в утренние часы четверга, сообщили в Белгидромете.
По прогнозам синоптиков, сегодня установится переменная облачность и будет в основном без осадков. В утренние часы в отдельных районах сгустится туман. Ветер северо-западный 3−8 м/с. Дневная температура воздуха будет колебаться от +23°С по северо-востоку до +29°С по юго-западу страны.
В МЧС в свою очередь предупреждают, что среди факторов опасности тумана — значительное снижение видимости и затруднение движения транспорта вплоть до его полной остановки, а также увеличение дорожно-транспортных происшествий.
Прогноз погоды по регионам.
В Минске, Гомеле и Могилеве столбик термометра сегодня поднимется до отметки +24…+26°C. В этих городах ожидается переменная облачность и без существенных осадков. Ветер северо-западный 3−8 м/с.
В Витебске прогнозируются аналогичные погодные условия и +23…+25°C.
В Гродно и Бресте установится более жаркая погода, а воздух прогреется до +26…+28°C и +27…+29°C соответственно. В остальном будет также, как и в других областных центрах: переменная облачность, без существенных осадков, ветер северо-западный 3−8 м/с.