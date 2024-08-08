Отключение света в Севастополе в четверг: список адресов

«Подача электроэнергии временно будет прекращена для выполнения неотложных работ», — говорится в сообщении предприятия.
С 08.30 до 17.30 света не будет на лицах Крайняя, 2−12, 3−9, Восточная, 18-А, 2/1, 2, Тульская, 15-Б.
В период с 09.00 до 17.00 на час-полтора без электричества частично останутся садовые товарищества «Троллейбусник1», «Гранат» и «Селена».
Также временно подачу электроэнергии остановят на Школьном переулке, 2−8 и улицах Буденного, 6-А, 6-Б, 6−24, 35-А, 23, 31−59, Николая Музыки, 1, 7−13, 19−23, Степаненко, 12, Чапаева, 50−80, 21-А, 21−41, Котовского, 48, Коробкова, 35−49, Короленко, 6, 3−19, Гражданская, 16−28, 3-А, 1−9, Дундича, 10.
Без света временно останется село Флотское, в частности без электричества будут некоторые дома на улицах Ягодная, Богданова, Дорофея Кошубы, Кряжева, Серафимовича, Цимлянская, Циолковского, Казарского, Смоленская, Инженерная, Чернышевского и в переулке Инженерный.