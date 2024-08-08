Отключение света в Севастополе в четверг: список адресов

Без света временно останется село Флотское, в частности без электричества будут некоторые дома на улицах Ягодная, Богданова, Дорофея Кошубы, Кряжева, Серафимовича, Цимлянская, Циолковского, Казарского, Смоленская, Инженерная, Чернышевского и в переулке Инженерный.