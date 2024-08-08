Омское гостеприимство и сибирская кухня покорили малайзийских автопутешественников

Семь пенсионеров из Малайзии, путешествующих по миру на четырех траках, остановились в Омске во время своего грандиозного трёхлетнего путешествия, которое пройдет через 52 страны. Они прибыли в город 6 августа и планировали задержаться всего на одну ночь, но теплое гостеприимство омичей и вкусная сибирская кухня впечатлили их настолько, что они остались еще на три дня.
Путешественники насладились традиционными блюдами: сибирскими пельменями ручной лепки и фирменным борщом. Также они успели прокатиться на велосипедах по городу и осмотреть основные достопримечательности. В конце прогулки они записали видео, в котором дружно по-русски произнесли: «Омск — супер!».
Команда автопутешественников, стартовавшая 15 мая в Малайзии, планирует доехать до Норвегии, проехать всю Европу и в Марокко повернуть назад. Их путешествие под названием «60»s globe tracker" нацелено на то, чтобы показать, что жизнь после 60 лет не заканчивается, а только начинается.