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Омское гостеприимство и сибирская кухня покорили малайзийских автопутешественников

Семь пенсионеров изменили свои планы и задержались в Омске на три дня.

Источник: Комсомольская правда

Семь пенсионеров из Малайзии, путешествующих по миру на четырех траках, остановились в Омске во время своего грандиозного трёхлетнего путешествия, которое пройдет через 52 страны. Они прибыли в город 6 августа и планировали задержаться всего на одну ночь, но теплое гостеприимство омичей и вкусная сибирская кухня впечатлили их настолько, что они остались еще на три дня.

Путешественники насладились традиционными блюдами: сибирскими пельменями ручной лепки и фирменным борщом. Также они успели прокатиться на велосипедах по городу и осмотреть основные достопримечательности. В конце прогулки они записали видео, в котором дружно по-русски произнесли: «Омск — супер!».

Команда автопутешественников, стартовавшая 15 мая в Малайзии, планирует доехать до Норвегии, проехать всю Европу и в Марокко повернуть назад. Их путешествие под названием «60»s globe tracker" нацелено на то, чтобы показать, что жизнь после 60 лет не заканчивается, а только начинается.