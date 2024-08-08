Омское гостеприимство и сибирская кухня покорили малайзийских автопутешественников

Семь пенсионеров из Малайзии, путешествующих по миру на четырех траках, остановились в Омске во время своего грандиозного трёхлетнего путешествия, которое пройдет через 52 страны. Они прибыли в город 6 августа и планировали задержаться всего на одну ночь, но теплое гостеприимство омичей и вкусная сибирская кухня впечатлили их настолько, что они остались еще на три дня.