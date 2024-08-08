В Беларуси появилась новая услуга для инвалидов — персональный ассистент

Персональный ассистент может сопровождать человека в поликлинику, службу занятости, на выставки и в музеи. Он поможет в составлении резюме, поиске необходимой информации, заполнении документов. Воспользоваться услугами ассистента можно от 20 до 60 часов в месяц. Продолжительность зависит от типа имеющихся нарушений здоровья у гражданина, а также совместного или раздельного проживания с родственниками. Обратиться за помощью можно в ТЦСОН своего района.
Также В. Гречиха добавила, что в новом законодательстве увеличили срок адаптации лиц с интеллектуальными нарушениями к трудовой деятельности до двух лет. Ранее его продолжительность составляла до одного года. Инвалидам I и II групп, независимо от их занятости, предоставлено право на первоочередное бесплатное санаторно-курортное лечение или оздоровление. До нововведения такая возможность была только у неработающих граждан.