В Беларуси появилась новая услуга для инвалидов — персональный ассистент

Также В. Гречиха добавила, что в новом законодательстве увеличили срок адаптации лиц с интеллектуальными нарушениями к трудовой деятельности до двух лет. Ранее его продолжительность составляла до одного года. Инвалидам I и II групп, независимо от их занятости, предоставлено право на первоочередное бесплатное санаторно-курортное лечение или оздоровление. До нововведения такая возможность была только у неработающих граждан.