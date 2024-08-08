Отопление в Екатеринбурге планируют запустить с 15 сентября

По его словам, объекты социальной сферы должны быть готовы к сезону до 1 сентября. «Подготовка к зиме выходит на финишную прямую: до сентября нам нужно завершить основные работы на сетях теплоснабжения и выполнить проверку готовности теплоснабжающих и теплосетевых организаций на соответствие установленных требований. На данный момент выполнена подготовка более 70% объектов теплоснабжения», — уточнил господин Гейко.