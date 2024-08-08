В Новосибирском метрополитене озвучили уровень средней зарплаты

В Новосибирске стал известен размер средней зарплаты в метрополитене. Данные по этому показателю в четверг, 8 августа опубликовала пресс-служба предприятия со ссылкой на Международную ассоциацию «Метро».
По информации последней, новосибирская подземка по уровню средней зарплаты занимает третьей место в России после Москвы и Санкт-Петербурга..
В Новосибирском метрополитене средняя зарплата составляет 67 997 ₽ Далее следуют Казань (66 670 ₽), Екатеринбург (59 946,1 ₽), Нижний Новгород (54 395,2 ₽) и Самара (49 950 ₽).
Для сравнения, средняя зарплата в московском метрополитене — 111 457,8 ₽, в северной столице — 97 352 ₽
Кроме того, новосибирская подземка занимает третье место в стране и по пассажироперевозке, также уступая лишь московскому и санкт-петербургскому метрополитенам.
Ранее BFM-Новосибирск писал о том, что мэр Максим Кудрявцев рассказал о развитии новосибирского метрополитена.