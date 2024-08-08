Сергей Балдин возглавил омское УФСИН

Полковник внутренней службы Сергей Балдин стал начальником омского УФСИН. С 12 марта он занимал эту должность в статусе временно исполняющего обязанности.
Балдин родился 6 октября 1981 года. Окончил Оренбургский государственный аграрный университет в 2004 году. В 2016 году окончил Академию ФСИН России в Рязани.
С органах УИС с 2004 года — в должности юрисконсульта юридической группы учреждения КП-12 УИН Минюста России по Оренбургской области.
Занимал должность старшего юрисконсульта исправительной колонии № 6 УФСИН России по Оренбургской области с 2007 года. Через два года стал замначальника колонии — начальник Центра трудовой адаптации осужденных исправительной колонии № 6 УФСИН России по Оренбургской области.
С 2011 года занимал должность начальника исправительной колонии № 6 УФСИН России по Оренбургской области. В 2018 году был назначен на должность первого замначальника УФСИН России по Оренбургской области.
В 2021 году приказом ФСИН России был назначен на должность руководителя УФСИН России по Ульяновской области.
Напомним, с 12 марта Сергей Балдин стал врио начальника УФСИН России по Омской области.
С 5 августа указом президента Балдин вступил в должность начальника омского УФСИН.