Ричмонд
+24°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Сергей Балдин возглавил омское УФСИН

Ранее он был врио начальника.

Источник: Комсомольская правда

Полковник внутренней службы Сергей Балдин стал начальником омского УФСИН. С 12 марта он занимал эту должность в статусе временно исполняющего обязанности.

Балдин родился 6 октября 1981 года. Окончил Оренбургский государственный аграрный университет в 2004 году. В 2016 году окончил Академию ФСИН России в Рязани.

С органах УИС с 2004 года — в должности юрисконсульта юридической группы учреждения КП-12 УИН Минюста России по Оренбургской области.

Занимал должность старшего юрисконсульта исправительной колонии № 6 УФСИН России по Оренбургской области с 2007 года. Через два года стал замначальника колонии — начальник Центра трудовой адаптации осужденных исправительной колонии № 6 УФСИН России по Оренбургской области.

С 2011 года занимал должность начальника исправительной колонии № 6 УФСИН России по Оренбургской области. В 2018 году был назначен на должность первого замначальника УФСИН России по Оренбургской области.

В 2021 году приказом ФСИН России был назначен на должность руководителя УФСИН России по Ульяновской области.

Напомним, с 12 марта Сергей Балдин стал врио начальника УФСИН России по Омской области.

С 5 августа указом президента Балдин вступил в должность начальника омского УФСИН.