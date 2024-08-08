Сергей Балдин возглавил омское УФСИН

Занимал должность старшего юрисконсульта исправительной колонии № 6 УФСИН России по Оренбургской области с 2007 года. Через два года стал замначальника колонии — начальник Центра трудовой адаптации осужденных исправительной колонии № 6 УФСИН России по Оренбургской области.