Кратковременные дожди пройдут в Хабаровске 9 августа

На севере региона возможен небольшой дождь, в Николаевском и Ульчском районах ночью местами пройдут ливни, в Аяно-Майском и Охотском районах осадков не ожидается. Температура воздуха ночью составит от +8 до +16 градусов, а днем потеплеет до +17 +24 градуса. Ветер восточный и северо-восточный подует со скоростью от двух до 10 метров в секунду.