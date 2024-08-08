Кратковременные дожди пройдут в Хабаровске 9 августа

9 августа в Хабаровском крае ожидается переменчивая погода с кратковременными дождями и ливнями в некоторых районах. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
В Хабаровске синоптики обещают кратковременный дождь. Ночью температура воздуха будет от +16 до +18 градусов, а днем до +24 +26 градусов. Ветер будет дуть с северо-востока со скоростью от четырех до девяти метров в секунду.
В южных районах края также ожидается кратковременный дождь, ночью местами возможен ливень. Температура ночью составит от +15 до +20 градусов, днем поднимется до +24 +29 градусов. Ветер северо-восточный, его скорость составит от семи до 12 метров в секунду.
В центральных районах края прогнозируют местами небольшой дождь, а в Хабаровском и Нанайском районах — без существенных осадков. Температура ночью будет держаться в пределах от +13 до +19 градусов, днем воздух прогреется до +19 +26 градусов. Скорость северо-восточного ветра составит от трех до 14 метров в секунду.
На севере региона возможен небольшой дождь, в Николаевском и Ульчском районах ночью местами пройдут ливни, в Аяно-Майском и Охотском районах осадков не ожидается. Температура воздуха ночью составит от +8 до +16 градусов, а днем потеплеет до +17 +24 градуса. Ветер восточный и северо-восточный подует со скоростью от двух до 10 метров в секунду.