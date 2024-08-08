В некоторых локациях Ташкента до вечера отключат газ

По информации столичной службы газоснабжения, с 10:00 по 17:00 газа не будет в следующих локациях:
- махалля «Орзу» Алмазарского района;.
- махалля «Жунарик» и улица Жунарик в Сергелийском районе;.
- махалля «Чоштепа» и улица Узар в Янгихаётском районе.
Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Сегодня в Ташкенте специалисты проведут ремонтные работы. Из-за этого в трех районах частично отключат газ, передает корреспондент Podrobno.uz.
По информации столичной службы газоснабжения, с 10:00 по 17:00 газа не будет в следующих локациях: