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В некоторых локациях Ташкента до вечера отключат газ

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Сегодня в Ташкенте специалисты проведут ремонтные работы. Из-за этого в трех районах частично отключат газ, передает корреспондент Podrobno.uz.

По информации столичной службы газоснабжения, с 10:00 по 17:00 газа не будет в следующих локациях:

  • махалля «Орзу» Алмазарского района;.
  • махалля «Жунарик» и улица Жунарик в Сергелийском районе;.
  • махалля «Чоштепа» и улица Узар в Янгихаётском районе.