Мэрия Новосибирска ввела режим повышенной готовности из-за недостроенных школ

Напомним, ранее мы сообщали, что режим повышенной готовности могут ввести на шести проблемных школах на улицах Пролетарской, Татьяны Снежиной в Плющихинском районе, Спортивной, 21/1; Виктора Шевелева, 27; Большой в микрорайоне Новомарусино, в Южно-Чемском жилмассиве на улице Николая Сотникова.