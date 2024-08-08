Мэрия Новосибирска ввела режим повышенной готовности из-за недостроенных школ

В Новосибирске ввели режим повышенной готовности на территории недостроенных школ на улицах Татьяны Снежиной и Пролетарской. Распоряжение об этом появилось на сайте мэрии.
— На территориях объектов вводится режим повышенной готовности. Департамент по ЧС и взаимодействию с административными органами мэрии Новосибирска, МКУ ' «Единая дежурно-диспетчерская служба» и «Служба аварийно-спасательных работ и гражданской защиты» переведены в режим функционирования «повышенная готовность», — сказано в сообщении.
Напомним, ранее мы сообщали, что режим повышенной готовности могут ввести на шести проблемных школах на улицах Пролетарской, Татьяны Снежиной в Плющихинском районе, Спортивной, 21/1; Виктора Шевелева, 27; Большой в микрорайоне Новомарусино, в Южно-Чемском жилмассиве на улице Николая Сотникова.