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Мэрия Новосибирска ввела режим повышенной готовности из-за недостроенных школ

Здания начали рушиться.

Источник: Комсомольская правда

В Новосибирске ввели режим повышенной готовности на территории недостроенных школ на улицах Татьяны Снежиной и Пролетарской. Распоряжение об этом появилось на сайте мэрии.

— На территориях объектов вводится режим повышенной готовности. Департамент по ЧС и взаимодействию с административными органами мэрии Новосибирска, МКУ ' «Единая дежурно-диспетчерская служба» и «Служба аварийно-спасательных работ и гражданской защиты» переведены в режим функционирования «повышенная готовность», — сказано в сообщении.

Напомним, ранее мы сообщали, что режим повышенной готовности могут ввести на шести проблемных школах на улицах Пролетарской, Татьяны Снежиной в Плющихинском районе, Спортивной, 21/1; Виктора Шевелева, 27; Большой в микрорайоне Новомарусино, в Южно-Чемском жилмассиве на улице Николая Сотникова.

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