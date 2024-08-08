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В Нефтяниках установят новый светофор за 4 миллиона

На пересечении улиц 50 лет Профсоюзов и Доковская появится светофор. Сейчас ищут подрядчика, который его установит.

Источник: Om1 Омск

Департамент контрактной системы омской мэрии занялся поиском подрядчика на установку светофора на пересечении улиц 50 лет Профсоюзов и Доковская. В информации о закупке сказано, что на эти цели готовы выделить чуть более 4 млн рублей.

Новый объект должен появиться до 15 октября, но работы могут быть выполнены и раньше этого срока. Заявки от потенциальных подрядчиков принимаются до 14 августа. Победитель будет определён 16 августа.

Жители городка Нефтяников, где собираются установить светофор, отмечают, что движение на этом перекрёстке не самое интенсивное, но новый светофор должен помочь тем, кто направляется на дачи или выезжает с них.