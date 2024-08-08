Авария на электросетях оставила часть Владивостока без света

В результате аварийного отключения без электроэнергии осталась часть жилых домов и социально-значимых объектов во Владивостоке. Специалисты оперативно устранили аварию, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе ВПЭС.
Электричество отсутствовало на улицах Амурской, Башидзе, Хабаровской, Железнодорожной, Сеульской, Океанскому проспекту, Союзной, Авроровской, Алеутской, Октябрьской, Комсомольской, проспекту Красного Знамени, Московской, Нерчинской, Партизанскому проспекту, Хабаровскому переулку, Пожарского, Байкальской, Читинской, Кунгасный Мыс, Школьному переулку.
Напомним, в четверг, 8 августа, без холодной воды остались дома по улицам: Мичуринская 2. Тухачевского, 50, 52, 53, 56, 58. Ульяновская, 7, 9, 12, 13. Причина отключений — аварийные ремонтные работы.