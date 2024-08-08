В Новосибирске ушёл из жизни Александр Лаптяйкин заслуженный архитектор РФ

7 августа 2024 года не стало Александра Николаевича Лаптяйкина — известного новосибирского архитектора. Прощание с ним состоится 9 августа в 16:00 в кремационном комплексе на Гусинобродском шоссе, 78.
Александр Лаптяйкин родился и вырос в Новосибирске. В 1971 году он окончил архитектурное отделение Новосибирского инженерно-строительного института и получил диплом архитектора. После окончания института он начал работать в проектных институтах, таких как «Томскгражданпроект», «Новосибгражданпроект» и «Новосибирский государственный проектный институт».
За годы работы он занимал различные должности, включая старшего архитектора и главного архитектора проектов. Лаптяйкин участвовал в разработке проектов общественных и промышленных зданий, а также градостроительных комплексов в городах Сибири и за её пределами. Его работы можно увидеть в Новосибирске, Томске, Красноярске, Иркутске, Тбилиси, Баку, Киеве и других городах.
Александр Лаптяйкин активно участвовал в конкурсах различного уровня и был отмечен наградами за свои проекты. Он был трижды избран в правление Новосибирской организации Союза Архитекторов России. В 2006 году ему было присвоено звание «Заслуженный архитектор Российской Федерации».
Кроме того, Лаптяйкин руководил проектами застройки новых районов города, разрабатывал проекты православных комплексов в разных городах и участвовал в восстановлении часовни «Святителя Николая» в Новосибирске.
Александр Лаптяйкин оставил яркий след в истории архитектуры и будет всегда вспоминаться как талантливый и преданный своему делу архитектор.