В Новосибирске ушёл из жизни Александр Лаптяйкин заслуженный архитектор РФ

За годы работы он занимал различные должности, включая старшего архитектора и главного архитектора проектов. Лаптяйкин участвовал в разработке проектов общественных и промышленных зданий, а также градостроительных комплексов в городах Сибири и за её пределами. Его работы можно увидеть в Новосибирске, Томске, Красноярске, Иркутске, Тбилиси, Баку, Киеве и других городах.