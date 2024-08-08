Мощнейший в мире дождевой циклон накроет Новосибирск

Об этом сообщает портал «Ventysky».
По данным сервиса «Яндекс Погода», с 8 августа в городе начнутся похолодания. В выходные дни 10 и 11 августа столбик термометра опустится до +13 градусов.
С 12 августа начнется небольшое потепление. В среду средняя температура воздуха днем составит +20…+27 градусов. 15 августа в Новосибирске ожидаются мощные порывы ветра до 13 метров в секунду.
По данным Gismeteo, на протяжении всего месяца будет стоять дождливая пасмурная погода. Ливни пройду с 6 по 12 августа.
Циклон также накроет Омскую область, Алтайский край, Красноярский край и Ямало-Ненецкий округ. Своего пика он достигнет уже на следующей неделе.
Ранее МК в Новосибирске писал, что шокирующая магнитная атака до 6 баллов обрушится на Землю.