Ричмонд
+25°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мощнейший в мире дождевой циклон накроет Новосибирск

В ближайшие дни Новосибирск и другие города Сибири накроет самый крупный дождевой циклон в мире.

Сейчас в Ричмонде: +25° 5 м/с 89% 754 мм рт. ст. +24°
Источник: Reuters

Об этом сообщает портал «Ventysky».

По данным сервиса «Яндекс Погода», с 8 августа в городе начнутся похолодания. В выходные дни 10 и 11 августа столбик термометра опустится до +13 градусов.

С 12 августа начнется небольшое потепление. В среду средняя температура воздуха днем составит +20…+27 градусов. 15 августа в Новосибирске ожидаются мощные порывы ветра до 13 метров в секунду.

По данным Gismeteo, на протяжении всего месяца будет стоять дождливая пасмурная погода. Ливни пройду с 6 по 12 августа.

Циклон также накроет Омскую область, Алтайский край, Красноярский край и Ямало-Ненецкий округ. Своего пика он достигнет уже на следующей неделе.

Ранее МК в Новосибирске писал, что шокирующая магнитная атака до 6 баллов обрушится на Землю.