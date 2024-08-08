Туристы устраивают драки за место на пароме из Листвянки в порт Байкал

В разгар туристического сезона туристы не могут попасть не только на остров Ольхон, но и в порт Байкал. На причале в Листвянке начали образовываться очереди из желающих переплавиться в этот населённый пункт на пароме. Подчас доходит до драки, на вызовы приезжают сотрудники полиции.