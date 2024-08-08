Туристы устраивают драки за место на пароме из Листвянки в порт Байкал

В разгар туристического сезона туристы не могут попасть не только на остров Ольхон, но и в порт Байкал. На причале в Листвянке начали образовываться очереди из желающих переплавиться в этот населённый пункт на пароме. Подчас доходит до драки, на вызовы приезжают сотрудники полиции.
Как сообщили irk.aif.ru в пресс-службе Народного фронта Иркутской области, ранее на пароме могли перевозить до 100 человек, однако впоследствии после жалоб по требованию прокуратуры его вместимость ограничили до 20 человек и 4 машин — согласно информации в техпаспорте. Ожидать паром на причале туристам приходится около часа.
В министерстве транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области рассказали, что в следующем году из Листвянки в порт Байкал планируют запустить ещё один паром. Также на контроль взяли состояние причала, который находится в собственности Росимущества.