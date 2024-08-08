Ограничения на посещение лесов введены в 39 районах Беларуси

Наиболее сложная пожароопасная обстановка в настоящий момент в Витебской области, где в 16 из 21 района действует третий класс пожарной опасности и ограничения на посещение лесов. То есть там открытыми считаются лишь Верхнедвинский, Докшицкий, Дубровенский, Оршанский и Россонский, остальные — под ограничениями.