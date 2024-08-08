Ограничения на посещение лесов введены в 39 районах Беларуси

МИНСК, 8 авг — Sputnik. Ограничения на посещение лесов введены на территории 39 районов Беларуси, это следует из интерактивной карты Минлесхоза республики.
Наиболее сложная пожароопасная обстановка в настоящий момент в Витебской области, где в 16 из 21 района действует третий класс пожарной опасности и ограничения на посещение лесов. То есть там открытыми считаются лишь Верхнедвинский, Докшицкий, Дубровенский, Оршанский и Россонский, остальные — под ограничениями.
В Гродненской области восемь районов окрашены на карте ведомства желтым цветом, это значит, что там также сейчас действуют ограничения. Это Гродненский, Кореличский, Мостовский, Новогрудский, Островецкий, Ошмянский, Сморгонский и Щучинский районы.
Столько же районов с ограничениями и в Брестской области — Барановичский, Березовский, Брестский, Жабинковский, Ивацевичский, Кобринский, Ляховичский и Малоритский.
В Минской области только четыре района окрашены на карте Минлесхоза желтым цветом, среди них Березинский, Вилейский, Логойский и Мядельский.
В Гомельской области только в двух районах введены ограничения на посещение лесов (Брагинский и Хойникский), а в Могилевской — в Кличевском районе. Остальные полностью открыты.
Запреты и ограничения.
В случае введения ограничений на посещение лесов, ягоды и грибы собирать там можно, но нельзя разводить костры, заезжать в лес на машинах и проводить массовые мероприятия, например, турслеты и коллективные выезды с палатками.
Если вводится запрет, то в лес нельзя заходить категорически, даже на простую прогулку. Исключение предусмотрено для сотрудников лесохозяйственных учреждений и контролирующих органов. Нарушение запрета карается штрафом.