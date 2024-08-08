«Более 50 фильмов из 27 стран»: в Казани пройдет международный кинофестиваль

В этом году кинопоказы на фестивале станут платными. Организаторы считают, что продажа билетов — вынужденная мера. Это даст возможность предугадать спрос на тот или иной фильм. По решению оргкомитета фестиваля стоимость билетов не будет превышать 200 рублей.