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Омские водители смогут проверить свои знания о безопасной скорости на заправках

Акция начнётся 8 августа и поможет снизить количество ДТП в регионе.

Источник: Комсомольская правда

В Омске 8 августа стартует мероприятие «Дорожное колесо фортуны». Оно пройдет на нескольких автозаправочных станциях города. Акция организована Госавтоинспекцией в рамках всероссийской кампании «ПРОдвижение БЕЗопасности».

Организаторы мероприятия надеются привлечь не менее 4000 водителей. Цель акции — снизить количество жертв на дорогах.

Все участники, согласившиеся проверить свои знания о безопасной скорости, получат призы. Водителями будут раздавать памятки и напоминать, как правильно выбирать скорость, учитывая условия на дороге.

В этом году в Омске было выписано более 900 тыс. штрафов за превышение скорости. Госавтоинспекторы совместно с волонтерами будут проводить рейды на заправках, чтобы напомнить водителям о рисках превышения скорости.