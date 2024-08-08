Омские водители смогут проверить свои знания о безопасной скорости на заправках

В Омске 8 августа стартует мероприятие «Дорожное колесо фортуны». Оно пройдет на нескольких автозаправочных станциях города. Акция организована Госавтоинспекцией в рамках всероссийской кампании «ПРОдвижение БЕЗопасности».
Организаторы мероприятия надеются привлечь не менее 4000 водителей. Цель акции — снизить количество жертв на дорогах.
Все участники, согласившиеся проверить свои знания о безопасной скорости, получат призы. Водителями будут раздавать памятки и напоминать, как правильно выбирать скорость, учитывая условия на дороге.
В этом году в Омске было выписано более 900 тыс. штрафов за превышение скорости. Госавтоинспекторы совместно с волонтерами будут проводить рейды на заправках, чтобы напомнить водителям о рисках превышения скорости.